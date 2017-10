Netweek lancia due nuove testate e amplia network in linea con piano

Netweek

(Teleborsa) -rende noto che, in linea con quanto previsto nel Piano Industriale, sta perseguendo il piano diattraverso l’acquisizione e/o l’apertura di nuova testate.In particolare nell’ultimo mese sono stateche si sommano alle acquisizioni di “Corriere di Novara“ ed “Eco di Biella“ avvenute nel primo semestre del 2017.Grazie a queste ultime due aperture il network di testate gestite dal Gruppo raggiunge quota 64 con una copertura capillare in Piemonte , Valle d’ Aosta , Liguria , Lombardia , Veneto e Toscana.“San Bonifacio Week” è stata lanciata il 23 settembre, copre 15 comuni della provincia di Verona con un bacino di competenza redazionale di circa 120.000 abitanti, nelle prime tre settimane le copie diffuse medie in edicola sono state oltre 5.000. Questo lancio si affianca alle testate già facenti parte del network “Villafranca Week” e “Legnago Week”, completando la copertura della provincia di Verona.“Schio&Thiene Week”, lanciata il 7 ottobre, copre 20 comuni per complessivi 215.000 abitanti, le copie diffuse in edicola sono oltre 6.000, con questa apertura la Società ha allargato la propria offerta anche alla provincia di Vicenza.che si attesta ad oltre. I ricavi di vendita sia pubblicitari che editoriali sono in linea con le previsioni di budget e confermano la bontà del modello di business che permetterà, nei prossimi mesi, l’ampliamento dell’offerta in Veneto con due ulteriori aperture.