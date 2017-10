Ryanair, Peter Bellew torna a bordo come Direttore operativo

Ryanair

(Teleborsa) -ritornerà inin qualità di Chief Operations Officer. Lo comunica la società low cost irlandese, specificando che Bellew, attualmente CEO di Malaysia Airlines, sarà a capo di tutte le operazioni di terra, di volo e ingegneristiche, con la specifica responsabilità dell’assunzione dei nuovi piloti, la loro formazione e crescita professionale, con l’obiettivo di evitare il ripetersi dei problemi legati alla programmazione dei turni dei piloti riscontrati ad inizio settembre.Bellew, che in precedenza ha lavorato in Ryanair fino al 2014 in qualità di Director of Flight Operations, tornerà a far parte del team Ryanair a Dublino a partire da venerdì 1 dicembre 2017.“Siamo lieti di accogliere nuovamente Peter in Ryanair - ha dichiarato l'amministratore delegato- . Grazie alla sua precedente esperienza in un ruolo senior all’interno del nostro team Operations, Peter ha una conoscenza approfondita del nostro modello di business e delle azioni necessarie per il mantenimento di una crescita controllata, necessaria per una puntualità da leader nel settore a tutto vantaggio di clienti e dipendenti. Peter apporterà un significativo cambiamento al nostro modo di relazionarci e riconoscere i meriti dei nostri piloti, migliorando il loro ambiente di lavoro e le opportunità di carriera nei prossimi anni, quando la crescita della nostra flotta fino a 600 aeromobili e l’incremento del traffico ci permetteranno di raggiungere i 200 milioni di clienti all’anno, come sempre, a tariffe low cost”.