TIM, il Governo esercita la Golden Power

TIM

(Teleborsa) - Come ampiamente atteso,Il Consiglio dei ministri svoltosi ieri, 16 ottobre, ha infatti "deliberato l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali" in relazione all’ operazione concernente l’acquisizione da parte di Vivendi di partecipazioni in TIM "che hanno portato la stessa a detenere azioni in misura superiore alle soglie indicate dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21", come si legge in un comunicato trasmesso dall'Esecutivo.Con il decreto sono state imposte, in qualità di società notificante l’operazione,, in qualità di società titolari delle attività di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale, in ragione degli effetti dell’operazione su tali attività.di carattere generale,che supportano attività “strategiche” e “strategiche chiave”,per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, spiega il Governo.Sono state inoltre, prevedendone la piena autonomia sia sotto il profilo economico-finanziario che di gestione del personale, attraverso l’assegnazione di una dotazione di risorse umane, finanziarie e strumentali idonee a garantire l’indipendenza della funzione.In considerazione dell’entità della partecipazione detenuta dalla società notificante in TIM, "si è ritenuto anche necessario imporre, in particolare volte a garantire la presenza di un componente del Consiglio di amministrazione che sia munito di determinati requisiti e che abbia comunque l’assenso del Governo circa la sua idoneità all’incarico ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale".Per quanto attiene alle societàIl decreto prevede, infine, una serie di misure di monitoraggio e controllo del rispetto delle prescrizioni e condizioni imposte.Non si è fatta attendere la. La società, si legge in un comunicato, "prende atto che si tratta di misure in ambito governance ed organizzazione, parte delle quali già implementate dalla società; in particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri impone a TIM, Sparkle e Telsy di rilasciare la delega delle funzioni relative alle attività aziendali rilevanti per la sicurezza nazionale ad un componente del Consiglio di Amministrazione di ciascuna delle citate società che sia cittadino italiano, sia munito di Nulla Osta di Sicurezza, e sia ritenuto per tale incarico idoneo dal Governo. La delega dovrà comprendere la responsabilità di un’apposita unità organizzativa (Organizzazione di Sicurezza) preposta alle attività rilevanti".Secondo il gestore "la sopra menzionata unità organizzativa, da coinvolgere nei processi di governance e in particolare in tutti i processi decisionali afferenti ad attività strategiche e alla rete, dovrà essere affidata a un funzionario alla sicurezza scelto in una terna di nominativi proposti dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Ciascuna delle società di cui sopra dovrà poi fornire preventiva informazione in merito ad ogni decisione che possa ridurre o cedere capacità tecnologiche, operative, industriali nelle attività strategiche".Telecom Italia, conclude la nota, "sta esaminando il provvedimento, avendo termine di 90 giorni per adeguarsi alle diverse prescrizioni. Successivamente, con cadenza semestrale, sarà obbligata a trasmettere una relazione con la quale comunicherà le misure adottate ai fini del rispetto delle diverse prescrizioni".