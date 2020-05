La Rivoluzione è Sanificazione: Sussidi, Lobby e tanti Debiti

Fisco e Grande Finanza montano insieme la Ghigliottina della Rivoluzione Sanitaria: ma è solo una scusa per prendere il potere sulla Società.

C'è del marcio in quanto sta accadendo in Italia in questi mesi: dal diritto al reddito di cittadinanza, che ha sostituito anche nell'immaginario collettivo il diritto al lavoro che viene proclamato nella Costituzione, e su cui si fonda la nostra stessa Repubblica, si vuole arrivare alAvendo ripudiato la dittatura del proletariato, quella della classe lavoratrice che comportava la socializzazione della proprietà dei mezzi di produzione, ci troviamo ora di fronte alla prospettiva di una duplice ed ancora più feroce dittatura:, si spalleggiano a vicenda e chiedono la testa di lavoratori ed imprese.Il Sottoproletariato di massa sarà mantenuto dai lavoratori e dalle imprese, a suon di tasse e di prelievi. Per uno che lavora, ce ne saranno due che vivranno a ricasco.al fine di trasformare definitivamente il rapporto di cittadinanza e la funzione stessa dello Stato.Lo Stato viene trasformato dalle forze in un grande mediatore di clientele: usa le risorse pubbliche, tutte a debito, per acquisire il consenso.