MES-sanitario, i tontoloni e gli strozzini

Tanti interessi si stanno muovendo all'unisono per convincere l'opinione pubblica ed il governo, che ricorrere al MES-sanitario non è solo utile, ma addirittura vantaggioso. A spingere non ci sono solo gli amministratori pubblici ma anche tante lobby private.

C'è chi fa i conti del risparmio che deriverebbe al bilancio dello Stato, per via degli interessi meno esosi praticati sui prestiti erogati dal MES rispetto a quelli richiesti dal mercato, c'è chi proclama lae c'è pure chi ne approfitta perFigurarsi i, che sono tutti lì a scalpitare per avere tanti soldi in più, subito, da gestire direttamente: una occasione che di certo non ricapita più. Passata la bufera dell'emergenza Covid-19, bisogna prepararsi alla prossima.Col MES-sanitario arriverebbero, mal contati, almenoda destinare a spese direttamente o indirettamente collegate con la emergenza sanitaria:Si potranno riaprire i padiglioni ospedalieri dismessi, acquistare apparecchiature nuove di pacca, riorganizzare la rete di assistenza domiciliare da parte dei medici di famiglia, attivare programmi di partnership tra settore pubblico e privati.Caso strano, questa, con la chiusura dei piccoli nosocomi, la riduzione dei posti letto ed il blocco delle assunzioni. Per non parlare poi delle Regioni che sono state commissariate per via del disavanzo sanitario, sottoposte a piani di rientro durissimi sotto la vigilanza del Tesoro.