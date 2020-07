L'Unione dei Fantastiliardi e le elezioni americane

L': cerca di rafforzarsi a tutti i costi, perché la crisi in atto può decretarne la fine, sospinta verso la dissoluzione dalla rielezione di Donald Trump.Siamo ancora un, un crocevia geopolitico cruciale per le strategie americane, che si ribaltano in continuazione, passando da una Presidenza all'altra.Anche stavolta, c'èdi novembre: ladida chi la considera un increscioso incidente della Storia, da chiudere al più presto possibile.L'è consapevole della necessità dilain corso per: tanto più sarà grave la situazione economica e finanziaria, tanto più saranno indispensabili gli aiuti europei.A Bruxelles gongolano, ma forse si illudono. Conrieletto alla Presidenza, la Storia dell'Unione non si ripeterebbe come è stato finora, perché gli: il nemico dell'Occidente non è più la Russia sovietica, ma l'L', è solo un retaggio del passato, quando costituiva lo strumento economico che teneva insieme il blocco militare euroatlantico fondato sulla Nato.Quando c'era il, laaveva il ruolo dirispetto alla presenza sovietica in Europa. Un ruolo centrale, confermato dopo la, nel 1989, voluta a tutti i costi daperdefinitivamente l': il problema americano era rappresentato dalla necessità di far aderire tutti i Paesi ex-comunisti all'Unione europea. Le frontiere della Nato si sarebbero poi spostate velocemente a ridosso della Russia. Da questa strategia derivò l'il compito di fornire loro un mercato di sbocco e sussidi finanziari senza fine. Il post-comunismo lo abbiamo pagato noi.Con la Presidenza di, nel 1997, fu ancora una volta laa prendere l': bisognava. E fu il riconoscimento tedesco della indipendenza da Belgrado, che era stata proclamata da Croazia e Slovenia, quest'ultima sostenuta ancora una volta dal Papa polacco, che scatenò il conflitto. Fu dichiarata una guerra umanitaria contro la Serbia, accusata di aver iniziato una orribile pulizia etnica contro i musulmani in Kosovo. Un altro pezzo di comunismo saltava in aria, dando spazio anche alle ambizioni della Germania di estendersi nell'area dei Balcani meridionali.