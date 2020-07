UE, è meglio ognun per sé

E' durata davvero poco la, manifestatosi con la lettera inviata il 25 marzo al Presidente del Consiglio europeodai Presidente del Consiglio italianoLa richiesta di creare un, è rimbalzata contro la consueta ostilità della Germania e dei cosiddetti Paesi Frugali: si è formato un fronte invalicabile composto da Austria, Olanda, Irlanda e Svezia. Nella lettera si chiedeva di lavorare su "uno strumento di debito comune emesso da una Istituzione dell'UE persulle stesse basi e a beneficio di tutti gli Stati Membri, garantendo in questo modo il finanziamento stabile e a lungo termine delle politiche utili a contrastare i danni causati da questa pandemia. Vi sono valide ragioni per sostenere tale strumento comune, poiché stiamo tutti affrontando uno shock simmetrico esogeno, di cui non è responsabile alcun Paese, ma le cui conseguenze negative gravano su tutti. E dobbiamo rendere conto collettivamente di. Questodovrà essere, per essere pienamente efficace e per evitare rischi di rifinanziamento ora come nel futuro.I fondi raccolti saranno destinati a finanziare, in tutti gli Stati Membri, i necessari investimenti nei sistemi sanitari e le politiche temporanee volte a proteggere le nostre economie e il nostro modello sociale.La questione della: è stato messo in campo il, con una decisione dell'Eurogruppo che prevede l'. Si afferma nelle note dei Commissari europei che i, smentendo clamorosamente il disposto dell'articolo 136, comma 3 del TFUE, secondo cui il sostegno può essere concesso solo per evitare il collasso dell'euro e comunque con severa condizionalità.