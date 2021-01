Tutti in Cina! Finché ci basterà una ciotola di riso

C'è aria di soddisfazione, soprattutto in Germania, per l'Accordo in linea di principio che è stato sottoscritto tra la UE e la RPC in ordine alla disciplina degli investimenti: si abbattono una serie di limitazioni da parte cinese che finora avevano limitato la maggioranza della proprietà azionaria straniera ed obbligato alla condivisione della tecnologia con il partner cinese.

Insomma, visto che lì c'è il mercato unico potenziale più grande del mondo, che arriva ad un terzo della popolazione e del PIL globale se si considera l'area del Pacifico che si è appena unita in un Accordo di libero commercio,se vogliono aumentare il proprio fatturato ed i profitti.Si investe e si produce dove c'è il mercato!Affermazione quanto mai peregrina, visto che. Caso mai, all'estero fa spesa, comprando imprese che clona a casa propria, dopo averle svuotate.Il ragionamento è questo: dovendo vendere in Cina, vale la pena produrre direttamente in quel mercato ed approfittare dei costi e delle condizioni favorevoli che offre., se non addirittura negativi, perché qui i costi del lavoro sono più alti e la regolamentazione sociale in campo ambientale, previdenziale, sanitario e fiscale è più stringente.