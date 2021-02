Tutti Draghi

"Mai dire mai", soprattutto in politica. Ne abbiamo viste di tutti i colori, termine quanto mai azzeccato, in questa legislatura.

Dall', che ha abbandonato l'alleanza giallo-verde sperando di provocare le elezioni anticipate, alche gli è subentrato con l'appoggio della sinistra, fino allaper sostenere il governo presieduto da Mario Draghi.Meglio evitare un paragone cromatico per la nuova maggioranza, perché non è un arcobaleno ma una tavolozza da pittore, con i tubetti spremuti a fondo, i mélange delle tinte, i tanti rivoli della trementina che si pasticciano: i colori stanno tutti lì.: inutile mettersi fuori, all'opposizione, per reclamare e battere i piedi.A chi serve, ed a che cosa serve il nuovo governo italiano a guida Draghi?E' presto detto:: ha in mano troppi investimenti a Piazza Affari, nelle banche e nelle grandi imprese, e soprattutto ha montagna di crediti e di bond che non vuole vedere trasformati in spazzatura., che abbia la forza di rintuzzare qualsiasi tentativo di speculare sul debito pubblico italiano, come è successo ripetute volte. Qualcuno che tenga lontani i pescecani: lo ricordiamo bene di che cosa sono capaci, nel '92 con l'attacco alla lira e nel biennio 2011-2012 con l'assalto al debito pubblico. Per l'Italia, è stata una continua mattanza.