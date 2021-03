La Guerra economica si fa con i Vaccini: l'Europa ha già perso

Alcuni Paesi Occidentali stanno andando avanti a rotta di collo con le vaccinazioni.

Dagiunge la notizia che il merito di essere riusciti ad avereè del Premier, che una notte decise di chiamare personalmente il Ceo della ditta produttrice offrendogli un prezzo doppio, pur di averle tutte immediatamente. La notte stessa, utilizzando i fondi di emergenza dell'Esercito, fu fatto il pagamento pattuito e partirono gli aerei militari da trasporto per caricare i vaccini già prodotti.Dalla Gran Bretagna, si viene a sapere che già a luglio scorso il loro governo aveva stipulato per primo una partnership con una industria, assicurandosi la priorità nelle consegne.Negli, il Presidente Joe Biden ha appena promesso che. Anche loro, non hanno problemi di sorta.Questo significherebbe, secondo quanto ci si attende, una ripresa completa delle attività economiche e della vita sociale.. C'è chi dà la colpa al contratto di fornitura che sarebbe stato fatto male, chi replica affermando che la Commissione è solo subentrata in un accordo già messo in cantiere da quattro Stati europei tra cui l'Italia, e che quindi la negoziatrice si è trovata a trattare con le mani legate.