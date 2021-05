Detassare completamente i Mutui

Si sta riproponendo la questione della difficoltà dei giovani ad accedere alla proprietà della casa: i prezzi sono alti rispetto alle risorse stipendiali che hanno a disposizione, le banche concedono i mutui solo a fronte di garanzie inossidabili e comunque per importi assai limitati.

Ci sono una marea di case vuote, tanti proprietari che non riescono a venderle, e tanti giovani che sono costretti a vivere a casa dei genitori.Farsi una vita autonoma è un sogno.Unoè sempre illuminante per capire come ci si è comportati di fronte a problemi analoghi., fabbriche e case erano andate distrutte.Per le prime si provvide soprattutto con gli, ma. Lo Stato non aveva certo soldi per finanziare programmi di spesa pubblica in disavanzo. I debiti contratti con la guerra dovevano essere abbattuti, ed in fretta, mediante una violenta fiammata inflazionistica: di farne di nuovi, non ci si pensava proprio.La Costituzione, al riguardo, era stata assai chiara: la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione.Fu varata così la, dal nome del suo promotore, con cui si mobilitò il risparmio privato indirizzandolo alla costruzione di nuove case, dette di "civile abitazione": dovevano avere dei, che consentivano di ottenere ai proprietari ile di accedere così ai: si trattava dell'esenzione dal pagamento delle imposte sui materiali di costruzione e di quella venticinquennale sul pagamento dell'ILOR, quella che in passato era l'imposta locale sui redditi.