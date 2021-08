Il terribile ritorno alla Cicuta

Sembra di essere tornati ai tempi di Socrate, che fu accusato, processato e condannato per le sue idee. Gli si addebitava di disconoscere gli Dei di Atene introducendone di nuovi, e di corrompere i giovani con le sue idee: la libertà nella ricerca della verità.

Ci sarebbe un sottile distinguo, ai tempi nostri, tra lache da un paio di secoli almeno viene quasi dappertutto garantita dalle Carte costituzionali e la. Mentre i governi non possono intervenire, perché anche la libertà di stampa è garantita, ci pensano le piattaforme social a mettere un po' d'ordine. E sulla stampa mainstream, si muovono attacchi violenti contro coloro che non si allineano, perché non rispettano la Scienza.Tutto è cominciato molti mesi fa, durante la campagna per le presidenziali americane: alcune affermazioni di Donald Trump, Presidente in carica e candidato per un nuovo mandato, cominciarono ad essere: era accusato di diffondere notizie prive di fondamento,. Infine, il 6 gennaio di quest'anno è stato bannato definitivamente sia da Facebook che da Twitter per "incitamento alla violenza": gli si addebitava l'irruzione nel Campidoglio da parte di alcune centinaia di scalmanati supporters fra quelli convenuti a migliaia alla manifestazione in suo favore indetta a Washington.Nel frattempo, anche: su Facebook, ancora oggi, tutti i post che in qualsiasi modo hanno per oggetto una considerazione ovvero una informazione su questa epidemia sono automaticamente accompagnati da un avviso così formulato: "". Seguono i "", una finestra intitolata "" ed una relativa agli "Enti sanitari autorevoli". Si conclude con questo invito: "".