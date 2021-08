Stampate ancora! Ma non basta

Vengono le vertigini, a guardarsi indietro: nel primo trimestre del 2021 il rapporto debito/PIL dell'Eurozona ha sfondato quota 100, arrivando al 100,5%.

Non solo non era mai successo prima d'ora di raggiungere questo livello, ma sono stati bruciati anche i sacrifici che nell'ultimo trimestre del 2019 avevano consentito di arrivare all'83,9%, dopo che era arrivato al 94% nel secondo trimestre del 2014: in soli cinque trimestri, 15 mesi, il rapporto è peggiorato di ben 16 punti percentuali.E' necessario fare un paragone con la: nell'Eurozona, fino al marzo del 2015, data di avvio del Qe, tutto ii suo peso ed il rischio connesso era stato scaricato sui mercati, lasciati soli a finanziare gli enormi debiti pubblici che ne erano derivati. Per quanto riguarda l'Italia, il, passando dai 1738 miliardi del 2008 ai 2.204 miliardi del 2014.La attivazione del Qe fu risolutiva: fra il 2015 ed il 2019, alla vigilia della crisi pandemica, mentre il debito pubblico italiano era aumentato di altri 207 miliardi, arrivando a fine 2019 a 2.410 miliardi,In pratica, non solo la BCE aveva coperto con i propri acquisti tutte le emissioni nette del Tesoro italiano, ma aveva ritirato dal mercato altri 157 miliardi.