A chi servono le Elezioni Digitali?

Ci sono nuovi rischi per la segretezza e la libertà del voto e per la integrità dei risultati elettorali.

Non hanno intimidito nessuno, né in Europa né in Italia, le polemiche politiche violentissime e le conseguenti controversie giudiziarie che in America sono state determinate dall'uso del sistema di voto postale e del conteggio elettronico delle schede.Il, in un sistema costituzionale che non prevede la segretezza del voto, è stato incentivato dai singoli Stati al fine di agevolare la espressione della volontà popolare ed evitare assembramenti ai seggi durante la epidemia di Covid-19. Ci sono stati molti dubbi, e non solo dubbi ma prove, sulla effettiva corrispondenza dei voti espressi con la identità degli elettori dichiarata per esprimerli.Ancor più grave è stata lamediante l'utilizzo di apparecchi che provvedono in modo digitale alla "lettura" delle schede cartacee, e delle piattaforme informatiche che provvedono automaticamente alla attribuzione del voto ai singoli candidati. Ci sono stati dubbi, e non solo dubbi ma prove, sulla affidabilità dell'hardware e del software, ivi compresa la possibilità di un controllo e di una manipolazione da remoto dei risultati.Insomma, le recenti elezioni presidenziali americane hanno dimostrato che sia il voto postale che lo scrutinio delle schede attraverso l'uso di apparati elettronici e di piattaforme digitali comporta rischi enormi per la integrità del sistema su cui si fonda la democrazia.