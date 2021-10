Bonus Carburante a Parigi

Non è un regalo di Natale, ma al contrario è un bonus che serve proprio ad evitare che l'aumento del prezzo dei carburanti riduca le spese delle famiglie in occasione delle festività: il governo francese è in allarme per i rincari che riducono fortemente il loro potere d'acquisto.

Deve essere chiara una cosa:. Sono oneri fissi, come la rata del mutuo o il canone di affitto. Questi oneri, se aumentano, riducono immediatamente la disponibilità netta delle famiglie per le altre spese.Rispetto ai prezzi italiani, dove ormai la benzina verde va anche a 1,9 euro al litro, la Francia sta messa ancora meglio: la settimana scorsa faceva scalpore sui giornali il fatto che fosse stata superata la soglia di 1,53 euro.Inutile fare paragoni, perché ogni volta si deve ricominciare a discutere del, e del differente peso delle accise.