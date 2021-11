Euro debole, Inflazione alta, Capitali sul dollaro

Le sponde dell'Atlantico si stanno allargando: a settembre, la FED ha già annunciato la riduzione degli acquisti di titoli federali a partire dal mese di ottobre per un importo complessivo di 15 miliardi di dollari di dollari e poi una ulteriore dello stesso importo a partire da dicembre. Ha fatto prevalere i dati positivi sulla ripresa economica ed i timori per la fiammata inflazionistica (+5,4% su base annua) rispetto alle preoccupazioni per una nuova ondata pandemica a partire dall'autunno. D'altra parte, a settembre, nessuno la aveva ancora messa in conto.

, anche se rimangono negativi in termini reali per via della fiammata inflazionistica, visto che il loro rendimento si orienta intorno al +1,20% annuo mentre l'inflazione media è stata stimata ancora di poco superiore al 2%.Ben diversa è la situazione nell'Eurozona, con: nessun annuncio finora, in attesa delle decisioni di dicembre. Fatto sta, però, che anche a causa delle preoccupazioni per una ripresa dell'epidemia e per il conseguente rallentamento dell'economia tedesca,, scendendodi queste ultime settimane. A ottobre, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato in Germania del 4,5%: portando il rendimento reale dei titoli pubblici a dieci anni ad un livello peggiore rispetto a quello americano –4,8% (-4,2% negli Usa).