Torna il Bastone del Mercato

Il Mercato è arcistufo delle politiche monetarie non convenzionali in termini di liquidità ed eccezionalmente accomodanti in termini di tassi si interesse.

Il messaggio che arriva alle Banche centrali è inequivoco: "Ci sono due semplici ragioni.: da troppo tempo i tassi di interesse sui debiti tendono a zero, o scendono addirittura sotto lo zero in termini nominali, e sono sempre più negativi in termini reali.: l'investitore perde mentre il debitore guadagna,: c'è troppa liquidità in giro. Viene immessa da troppi anni, a manetta, da oltre un decennio in Europa e da prima ancora negli Usa, quasi senza interruzione. E non si sa più come impiegarla senza assumersi enormi rischi in termini di valutazioni gonfiate e rischi esagerati. Le, mentre i Green Bond che dovrebbero finanziare la transizione energetica sono una avventura ancora tutta da scoprire. C'è da fracassarsi le ossa.Non potendo più speculare sui titoli di Stato e sui Credit default swap, vista la copertura assoluta che stanno apprestando le Banche Centrali, e non essendo sufficiente scommettere al ribasso su valute minori come la Lira turca o il Reais brasiliano, l'unico modo rimasto per fare soldi e soprattutto per mandare un messaggio inequivoco alle banche centrali ed ai Governi è investire sui mercati delle materie prime, delle derrate alimentari e dei prodotti energetici.