Energia, una folle Giostra

Annaspano, boccheggiano, sembrano intontiti come se stessero su una giostra impazzita, che gira vorticosamente.

I governi, non solo quelli europei, non riescono a reagire di fronte alla, una tantum, mentre cercano di plafonare almeno l'aumento dei prezzi dell'elettricità e rimborsare i distributori di gas, mettendo a bilancio circa 10 miliardi di euro tra la fine di quest'anno ed il prossimo.In Italia si procede un trimestre alla volta, cercando di calmierare le bollette per le famiglie meno abbienti e le micro imprese, con una serie di interventi che arrivano ad oltre 7 miliardi. Forse non basteranno.E poi ci vengono pure a raccontare che "è tutto il sistema che non funziona", e che i produttori di energia elettrica da fonti idroelettriche, solari e eoliche starebbero facendo profitti stellari, vendendola alle aste allo stesso prezzo di chi per produrla usa invece il gas, che invece ha costi altissimi per via dell'aumento del suo prezzo di mercato. Nel primo caso, infatti, i costi sono assolutamente stabili, e talora risibili visto che le dighe sono state costruite da oltre cinquant'anni e gli investimenti sono stati tutti completamente ammortizzati, e visto che gli impianti solari hanno un ritorno sugli investimenti già ampiamente assicurato.