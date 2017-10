Banche, Padoan: giudizio Moody's "non rappresenta la realtà"

(Teleborsa) - Padoan non ci sta: il giudizio di Moody's sulle banche italiane non rappresenta la realtà.L'agenzia di rating ha deciso i mantenere un outlook negativo sul sistema bancario italiano per via del "grande quantitativo di crediti problematici", innervosendo il ministro dell'Economia,. "La questione degli Npl che in questi ultimi mesi ha subito un'accelerazione positiva e gli stock delle sofferenze sono diminuiti del 25% da inizio anno, quindi l'immagine dell'Italia che dànon è rappresentativa della realtà", ha commentato seccato il ministro.