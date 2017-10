Indstars 3 debutterà a Piazza Affari il 19 Ottobre

(Teleborsa) - Industrial Stars of Italy 3 ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento d’ ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant , che prenderanno il via il prossimo 19 ottobre.La(special purpose acquisition company) promossa da Giovanni Cavallini, ex Presidente ed Amministratore Delegato di Interpump, ed Attilio Arietti, fondatore e Presidente di Oaklins Arietti, coadiuvati da Davide Milano ed Enrico Arietti,Inizialmente l’offerta prevedeva una raccolta di 100 milioni, ampliata poi a 150 milioni data la forte domanda da parte degli investitori, che ha comunque causato un’assegnazione al riparto. Indstars 3 è dunque pronta a quotarsi e ad avviare la ricerca di società target con cui realizzare l’operazione di aggregazione utilizzando le risorse raccolte in sede di offerta.di Industrial Stars of Italy 3.L’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia è avvenuta a seguito del collocamento di n. 15.000.000 azioni ordinarie e n. 7.500.000 warrant. Il, con l’assegnazione di un warrant gratuito ogni due azioni sottoscritte, mentre un ulteriore warrant sarà assegnato alla finalizzazione della business combination agli azionisti non recedenti. I promotori, tramite proprie società, hanno investito 4.800.000 Euro.