Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,37%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, resta piatto lo, con chiusura su 2.557,64 punti. Pressoché invariato il(+0,13%); in moderato rialzo lo(+0,28%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,31%) e(+0,58%). Il settore, con il suo -0,55%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+5,51%),(+3,40%),(+1,63%) e(+1,23%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,64%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,73%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,73%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,7%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,43%),(+2,63%),(+2,62%) e(+2,53%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,78%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,97%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,65%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,08%.