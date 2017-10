Agosto a due velocità per l'edilizia italiana

(Teleborsa) - Agosto a due colori per il settore edile italiano.Nel mese in esame, rileva l'ISTAT, l’indice destagionalizzato dellaha registrato un aumento dell’1,8% rispetto al mese precedente mentre su base annua il dato, corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come ad agosto 2016), è sceso dell’1,1%.Sempre ad agosto, glisono aumentati su base congiunturale dello 0,2% per il fabbricato residenziale, dello 0,4% per il tronco stradale con tratto in galleria e dello 0,6% per il tronco stradale senza tratto in galleria.Su base tendenziale si è verificato invece un incremento dello 0,7% per il fabbricato residenziale e per il tronco stradale con tratto in galleria e dell’1,1% per quello senza tratto in galleria.