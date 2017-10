Borse asiatiche, chiusura in lieve rialzo per la piazza di Tokyo

(Teleborsa) - Finale in ordine sparso per le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo ha chiuso in frazionale rialzo, con. Le attese sono di una vittoria a larga maggioranza per la coalizione dell'attuale primo ministro Shinzo Abe, dunque un voto all'insegna della continuità politica e della stabilità finanziaria.L'indice Nikkei chiude con un rialzo dello 0,13% a 21.363,05 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,07% a 1.724,64 punti. Limature per-0,08% e-0,03%.Leggermente positive le borse cinesi, conche sale appena dello 0,14%, mentreviaggia a +0,28%. Le prospettive della Cina "sono luminose, ma restano sfide impegnative". Lo ha affermato il, ricordando che il PIL è aumentato da 54.000 miliardi di yuan a quota 80.000, pari a 12.100 miliardi di dollari circa.Si muovono con debolezza le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute:cede lo 0,14%, mentrecede lo 0,34%,lo 0,31% elo 0,79%. Giù anche-0,37% e-0,07%. Chiusa Singapore per festività.