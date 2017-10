Cambi, la Sterlina non scommette su un rialzo dei tassi in Gran Bretagna

(Teleborsa) - Il surriscaldamento del costo della vita e i positivi dati sul mercato del lavoro in Gran Bretagna non bastano a risollevare il corso della sterlina.Ilsta infatti scambiando a 1,1212 euro e a 1,3174 dollari, quindi attorno ai livelli della vigilia, nonostante l'aumento delle attese per un non lontano rialzo dei tassi di interesse da parte della Bank of England.Ad agosto ilè rimasto fermo al 4,3% mentre sono, una variabile monitorata con molta attenzione dalla Banca Centrale inglese secondo la quale un'economia sana dovrebbe portare ad un'adeguata crescita delle retribuzioni.Altro fattore chiave nelle decisioni di politica monetaria è l'. Dai dati diffusi ieri è emerso che i prezzi al consumo hanno fatto un balzo riportandosi su livelli che non si vedevano dal 2012: il tasso di crescita è stato il 3% per l'intero paniere e del 2,7% per quelli "core" che escludono le componenti più volatili quali cibo ed energia.Anche per lail target di crescita del caro-vita in un'economia "sana" è attorno al 2%, quindo al momento l'inflazione non dovrebbe rappresentare un ostacolo all'avvio di un processo di normalizzazione del costo del denaro.La mancata reazione della Sterlina sembrerebbe indicare che al momento il mercato non scommette su un imminente rialzo dei tassi in UK. Probabilmente perché, spiega un analista, né il Governatore della BoE Mark Carney né altri membri del Comitato di politica monetaria hanno dichiarato apertamente di voler procedere ad una normalizzazione.Per ora da Threadneedle Street si limitano a ribadire che se l'economia di Sua Maestà continuerà a performare sugli attuali livelli si procederà con un rialzo dei tassi. Ma evidenziante gli operatori hanno bisogno di parole più "forti" per incominciare a scommettere sulle sterline.. Per il mese in corso non sono previsti meeting.