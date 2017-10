Commissione banche, Greco: "Quadro normativo insufficiente"

(Teleborsa) - "Fra un po' ci vorrà un TomTom per districarsi tra le autorità di vigilanza". A parlare, Procuratore della Repubblica presso il, parlando della crisi del settore bancario davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle banche A breve si entrerà nel vivo delle crisi bancarie in commissione d'inchiesta. Secondo quanto deciso in un ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, la prossima settimana si cominceranno ad ascoltare i protagonisti della crisi delle banche venete per le quali è scattato il salvataggio statale "Ci sono delle lacune e delle sovrapposizioni che hanno determinato un sistema non del tutto efficiente - ha sottolineatoricordando che della necessità di riforme si parla da anni". Il Procuratore denuncia un quadro normativo insufficiente, chiedendo la realizzazione di "un codice penale bancario" per la tutela del risparmio, come vuole la Costituzione, e la funzione pubblica delle banche.Intanto, anche il Governatore della Banca d'Italia, finito sotto i riflettori dopo la mozione presenta alla Camera dal PD che non rinnova l'incarico dell'attuale Governatore dell'Istituto centrale, ha dato la sua disponibilità ad essere audito dalla commissione d'inchiesta sulle banche. A riferirlo il vicepresidente Renato Brunetta (FI).