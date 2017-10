Draghi elogia il Jobs Act e le agevolazioni fiscali sulle assunzioni

(Teleborsa) - Le riforme del mercato del lavoro attuate di recente da alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, hanno dato i loro frutti.Lo ha dichiarato il Presidente della Banca Centrale Europea,, in occasione dell'apertura del convegno sulle riforme strutturali in Eurozona organizzato dalla stessa BCE a Francoforte.In particolare, citandolo come "esempio di riforma strutturale la cui efficacia è stata rafforzata dalle contestuali agevolazioni fiscali"."Il Jobs Act è stato seguito da un incremento di quasi mezzo milione sul numero di occupati con un contratto a tempo indeterminato, in ampia misura a seguito delle agevolazioni alle imprese che assumevano con i nuovi contratti a tempo indeterminato", ha dichiarato.Il numero uno dell'Eurotower ha però tenuto a precisare che oggi, a differenza di quanto avveniva prima della crisi,perché altrimenti gli aggiustamenti salariali non si trasferiranno pienamente ai prezzi. "Invece aumenteranno i margini di profitto e il potere d'acquisto delle famiglie calerà, peggiorando così le condizioni economiche dei consumatori e aggravando qualunque recessione".