Ernest Airlines vola da Cuneo a Tirana

(Teleborsa) - Dal 9 dicembrevola da Cuneo Levaldigi a Tirana. Il collegamento sarà operato con l'Airbus A319 e A320, da 141 e 180 posti, con decollo dallo scalo cuneese alle 17:50 e arrivo in quello albanese alle 19:40. La tariffa è lancio è di 47 euro.Ernest Airlines considera Cuneo l’aeroporto di riferimento per il NordOvest: Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sia in ragione della presenza di un tessuto economico-produttivo che intrattiene rapporti commerciali con Tirana, sia alla presenza di cittadini di origini albanesi che vivono e lavorano nella provincia Granda.Dallo scalo di Levaldigi sono previsti voli di andata e ritorno in giornata, due volte alla settimana: il martedì e il sabato.Nata da un gruppo di imprenditori svedesi e italiani, la Ernest Airlines è già presente in diversi aeroporti, come Bergamo, Milano, Verona, Rimini, Ancona e Venezia.