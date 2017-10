Hospitality, un settore che non conosce crisi: un business da 45 miliardi

(Teleborsa) -C'è sempre un'eccezione che conferma la regola. In questo caso parliamo di un settore vivace, capace di reggere appunto all'onda d'urto della crisi, riuscendo addirittura a garantirsi una crescita costante negli ultimi venti anni, come quello della ristorazione e dell'ospitalità, che gli addetti ai lavori definiscono con l'acronimo ho.re.ca e che a Milano ha il suo appuntamento di business principale: Host, la manifestazione leader a livello mondiale che torna a Fiera Milano dal 20 al 24 ottobre prossimo.- Con i suoimondiale nel 2016, il comparto delle macchine e delle apparecchiature per ristorazione, panetteria, pasticceria e gelateria vede il triennio 2017-2019 ancora in crescita a un tasso delE anche i numeri di questa 40esima edizione di Host portano tutti il segno più: in generale gli espositori registrati, 2.165 aziende, sono cresciuti del 7,7% rispetto al 2015. Di questi 843 vengono da 51 Paesi contro i 1.322 italiani. La crescente internazionalità degli espositori - le aziende estere presenti sono aumentate del 150% in 10 anni - ha permesso alla manifestazione di costruirsi un forte appeal internazionale nel settore della ristorazione e dell'ospitalità.- commenta l'amministratore delegato di Fiera Milano, Fabrizio Curci - conferma che l'attrattività della manifestazione si deve alle sue specificità, che ne hanno fatto un riferimento mondiale. Proprio il tasso di internazionalizzazione in continuo aumento,in più di aziende straniere e oltre 1.500 buyer internazionali, dimostra quanto HostMilano abbia saputo evolversi da fiera di prodotto a momento di incontro e confronto, dove si presentano in anteprima mondiale l'innovazione tecnologica,".