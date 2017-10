Piazza Affari piatta in coda agli Eurolistini

S&P-500

(Teleborsa) -che rimane in coda alle principali piazze diche hanno archiviato la giornata con un timido più. Non è arrivato alcuno spunto neanche da Wall Street dove lorimane sulla parità.Gli investitori sono in attesa dellache pubblicherà il, il report sullo stato di salute della prima economia mondiale.Sul valutario, stabile l'che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,177. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.284,9 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%, nel giorno in cui le scorte settimanali di greggio negli USA sono diminuite piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,36%, Frazionali i rialzi diSostanzialmente stabile Piazza Affari che archivia la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a +0,08%. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza ilche si posiziona a +0,09%.di Milano, troviamo(+1,88%). Il Gruppo ha annunciato la piena operatività del nuovo stabilimento cinese(+0,97%),(+0,97%) e(+0,95%).i, invece, si verificano suche archivia la seduta con -2,80%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,38%.perche registra un ribasso del 2,04%., con un netto svantaggio dell'1,46%. In calodopo che è arrivata la contro offerta per Abertis di Milano,(+4,99%),(+3,08%),(+2,77%) e(+2,69%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude con -4,02%.Sessione no per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,67%.