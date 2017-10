Settembre da record per l’aeroporto Catullo: passeggeri in salita del 10%

Ryanair

(Teleborsa) - Continua a settembre il trend positivo della stagione estiva dell’aeroporto di Verona, con un volume di 358.276 passeggeri, in crescita del 10% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Primi tre vettori dello scalo per volumi di passeggeri si sono confermatiIl, con una quota del 32% sul totale, ha rappresentato ancora il primo mercato del Catullo, alimentato in particolare, nell'ordine, dai flussi su Catania, Palermo e Roma.In, i mercati principali sono stati Londra, Mosca e Monaco di Baviera.Il traffico charter ha registrato a settembre una crescita del 5%, collegata anche alla ripresa dei voli su località del Mar Rosso.Lo slancio del traffico dell'aeroporto di Verona proseguirà nella stagione invernale per la quale è già stata annunciata una prima importante novità: