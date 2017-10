Trading Online Expo 2017 fra strumenti e opportunità. Presente anche IW Bank

FinecoBank

BancoBPM

UBI Banca

(Teleborsa) - Mancano pochi giorni a, l'evento annualmente organizzato dapresso la sede storica di Palazzo Mezzanotte. L'evento, giunto alla suaed interamente dedicato al trading online, prenderà il viaper concludersiTOL Expo 2017 vede protagonisti docenti universitari, specialisti del settore e semplici interessati, oltre a figure istituzionali del London Stock Exchange.Alla giornata di apertura parteciperanno, fra gli altri,, Global Head of Derivatives and Commodities del LSE edi Borsa Italiana, oltre ai responsabili di grandi banche come. Numerosi gli eventi ed i seminari programmati per le due giornate.Fra gli ospiti anche, Banca del Gruppospecializzata nella gestione degli investimenti di individui e famiglie e stabilmente ai vertici della classifica Assosim per volumi di trading sul mercato azionario italiano MTA. La banca sarà presente per una serie di workshop gratuiti con speaker di alto profilo, finalizzati a valorizzare le competenze e l’operatività dei trader, e per il lancio di profili commissionali particolarmente vantaggios (commissioni competitive sul trading e prova gratuita).In tema dia, IWBank Private Investments promuove una serie di incontri che vedranno protagonisti tre noti trader indipendenti: Giulio Bosani, Biagio Milano e Giuseppe Minnicelli. Gli esperti illustreranno le loroettendo a confronto la “storica” tecnica dellocon differenti modalità operative. Ci sarà anche occasione, durante i workshop, di approfondire le opportunità di rendimento offerte dall’e di affrontare un tema di grande attualità: la crescita di volumi che sta interessando ildedicato alle small-mid cap tricolori.