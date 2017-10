Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Energia

Telecomunicazioni

IBM

Goldman Sachs

Du Pont de Nemours

Intel

Chevron

Pfizer

Mercadolibre

Micron Technology

Lam Research

Discovery Communications

Biomarin Pharmaceutical

Shire

Viacom

Mylan

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 22.997,44 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.559,36 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,13%), come l'S&P 100 (0,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-0,70%) e(-0,58%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+8,88%),(+2,47%),(+1,63%) e(+1,16%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,72%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,02%.Tra i(+3,25%),(+3,12%),(+3,05%) e(+2,45%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,26%.Affonda, con un ribasso del 2,08%.Crolla, con una flessione del 2,82%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,67%.