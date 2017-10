ZZleepandGo: 9 nuove cabine nel primo capsule hotel d’Italia

(Teleborsa) - A due anni dall'inaugurazione delle prime tre capsule all'interno dell'annuncia l'ampliamento dell'area riservata al riposo e alla privacy in un ambiente comodo e riservato. La domanda sempre crescente e i feedback positivi dei clienti, soprattutto dei frequent flyers diventati ormai fedeli al servizio, hanno spintoa progettare insieme aun nuovo spazio, più grande e congeniale alle esigenze dei clienti.Le tre capsule originarie sono state sostituite con nove cabine di nuova generazione, dotate di una nuova piattaforma di intrattenimento all'interno (film, musica e giochi), tenda apribile sul soffitto e diversi miglioramenti dal punto di vista delle finiture. Anche il sistema di check-in/check-out è stato rivisitato attraverso l'utilizzo di due virtual reception installate all'ingresso del locale.Attraverso questa nuova configurazione, l’accesso al locale in cui si trovano le capsule viene garantito alle sole persone ospiti delle capsule, evitando qualsiasi tipo di intrusione o disturbo da parte di altre persone. Infine il ventaglio dei servizi offerti da ZZZleepandGo è stato allargato attraverso una futuristica vending machine creata ad hoc, per la vendita di prodotti utili al viaggiatore e complementari al servizio erogato.La tariffa notturna, dalle 23 alle 6 del mattino, è di 39 euro. Le prenotazioni possono essere eseguite online direttamente sul sito zzzleepandgo.com o sulle principali piattaformeNelle altre ore della giornata è previsto l’accesso diretto sul posto, al costo di 9 euro per ogni ora di permanenza in cabina.