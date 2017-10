A Malpensa cresce Ryanair, ritornano Monaco e la Gulf Air

Lufthansa

(Teleborsa) - Malpensa si prepara ad accogliere i nuovi collegamenti attivi con l'entrata in vigore dell’orario invernale che scatta nella notte di sabato 28 ottobre. Una delle novità è rappresentata da Air Dolomiti, che inizierà a collegare l'aeroporto di Malpensa con Monaco. Il volo sarà in code share cone partirà dallo scalo della Baviera alle 8:20 per atterrare alle 9:25 a Malpensa, da dove decollerà alle 10 verso la Germania. Un orario ideale per i viaggiatori business, che potranno anche utilizzare il network di destinazioni internazionali di Lufthansa per proseguire in tutto il mondo.Ryanair, che opererà dal T1, propone sette nuovi collegamenti:con la prospettiva di trasportare alla quota di 3,2 milioni di passeggeri a Malpensa, che corrisponde al 16% del traffico complessivo dell’aeroporto, dove la stessarappresenta già la seconda compagnia aerea per volume di traffico. Atteso anche il ritorno di Gulf Air, che dovrebbe ripristinare il collegamento diretto con la capitale del Bahrein Manama, dopo aver abbandonato lo scalo di Malpensa nel marzo 2012.