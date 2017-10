Altro che sicurezza: smartwatch per bambini, meglio starne alla larga

(Teleborsa) - La sicurezza del proprio figlio, si sa, è l'obiettivo principale di ogni genitore. Tutti i mezzi sono leciti. O quasi.per bambini che sembrano essere tutt'altro che sicuri: se da un lato, infatti, includono dei meccanismi per tracciare l'utente ed altre funzionalità per tenere sotto controllo le attività dei piccoli facendo in modo che i genitori,, possono in qualsiasi momento conoscere la posizione del bambino e anche interagire con lui, dall'altro, ironia della sorte,Lo dice uno studio dell’organizzazione di consumatori norvegese, Norwegian Consumer Council, rilanciato da Altroconsumo. Fallendo proprio nella ragion d’essere di questi dispositivi:- La tecnologia ha indubbiamente migliorato molti aspetti della nostra vita, infatti, ma occorre anche considerare che corre più veloce del legislatore e nel mondo connesso e globale via reti digitali diventa difficile seguire come vengono trattati i propri dati. Ancora più difficile capire quale sia il confine fra dove il dato personale elaborato esclusivamente per fornire un servizio all’utente finale e dove invece finisce per diventare un vantaggio esclusivo per il gestore dei servizi.