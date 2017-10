Banche, Visco si reca a sorpresa in Commissione d’inchiesta

(Teleborsa) - Continuano gli incontri della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle banche . Dopo l'intervento di, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano che ha rilevato un quadro normativo insufficiente , ieri 18 ottobre, il Governatore della Banca d'Italia,, si è recato a, per un incontro con l'ufficio di Presidenza.Ad accogliere, il Presidentee i due vicepresidente della Commissione(PD) edi Forza Italia, finito sotto i riflettori dopo la mozione presentata alla Camera dal PD che ha deciso di non rinnovare l'incarico dell'attuale Governatore dell'Istituto centrale, non si è limitato a dare una risposta formale ma si è recato personalmente aper studiare insieme al Presidente e ai vicepresidenti la "modalità di utilizzo della banca dati della Banca d'Italia", come rilevato da(FI), al termine dell'incontro con il Governatore " Casini aveva mandato una lettera a Visco per chiedergli la messa a disposizione di tutta la documentazione dellainerenti ad i compiti della Commissione" ha spiegato"e il Governatore con molta determinazione e senso dello Stato è venuto ad illustrare la banca dati e le sue modalità di fruizione che la Banca d'Italia metterà a disposizione una volta ultimate alcune verifiche di riservatezza previste dalla legge".Il Governatore, si legge in una nota, "in spirito di collaborazione istituzionale,".Una mossa quella diche ha fatto insorgere il Movimento 5 Stelle. "Ma cosa va a fare Ignazio Visco, in via informale e a porte chiuse, dal presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche Casini e alla presenza esclusiva dei due vicepresidenti? Siamo di fronte a comportamenti non solo irrituali, ma istituzionalmente gravissimi", denunciano i portavoce grillini.Intanto, piovono le critiche per la mozione di sfiducia del PD con un coro di critiche anche all'interno dello stesso partito.