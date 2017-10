FS Italiane, stazioni ferroviarie più funzionali e integrate per contribuire a sviluppo Smart Cities

(Teleborsa) - Stazioni ferroviarie più funzionali alle esigenze dei clienti e più integrate con il tessuto urbano possono contribuire allo sviluppo delle smart cities: le città del futuro, connesse, sostenibili e digitalizzate. Questo nuovo concetto di stazione è stato illustrato dai, Amministratore Delegato del Gruppor (),– Smart station in smart cities, in programma a Madrid fino al 21 ottobre."Le stazioni ferroviarie – ha sottolineato– non sono più solo luoghi in cui inizia o finisce un viaggio. Si stanno trasformando anche in veri e propri punti di aggregazione, nuove piazze delle città. Dpossiamo facilmente renderci conto di quanto sia importante adeguare le stazioni alle esigenze dei clienti. E’ quindi fondamentale – ha proseguito– migliorare la funzionalità, il valore, l'appeal, l'integrazione con la città, per rendere le stazioni ferroviarie – sia quelle grandi sia le medio/piccole - non soltanto efficienti poli trasportistici, ma anche poli di attrazione e di servizi per il territorio".. In linea con quanto definito dal Piano industriale 2017-2026 delItaliane in termini di sviluppo della mobilità collettiva integrata e attenzione alla customer experience,(Gestore dell’infrastruttura nazionale)(abbattimento delle barriere architettoniche e interventi di riqualificazione), la sicurezza e i sistemi di informazione al pubblico (audio e video) in 620 stazioni nell’arco di 10 anni. Investimento economico complessivo circa 2,5 miliardi.e. Altrettanti interventi sono previsti nel 2018.Infine,ni: prevista, ad esempio, l’installazione di nuovi tornelli per il controllo automatizzato degli accessi ai binari e la validazione del biglietto elettronico, e l’estensione a nuove stazioni del progetto “Wi-Life Station”, il portale virtuale di stazione per informazioni di viaggio e altre utilità."Per trasformare le stazioni ferroviarie da luoghi legati solo al viaggio a nuove piazze per le città – ha conclusoi – è necessario integrarle con servizi utili a migliorare la qualità della vita. In Italia, ad esempio, stiamo pensando di dotare le nostre stazioni di punti e-commerce, attività alberghiere e una rete di servizi commerciali in cui trovare anche beni di prima necessità, come accade nelle aree di sosta delle autostrade".