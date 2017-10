Hera e Open Fiber insieme per la banda ultralarga

Gruppo Hera

Enel

(Teleborsa) - Prende il via da Imola la collaborazione tra Open Fiber eper lo sviluppo dell’infrastruttura in fibra ottica che consenta velocità di connessione fino a 1 Gbps (1000 Megabit al secondo).Nell’ambito dell’accordo con il Comune di Imola, la società compartecipata dae Cassa Depositi e Prestiti potrà infatti contare sulla capillarità ed efficienza degli oltre 150 chilometri di infrastrutture di rete gestite sul territorio dalla multiutility per le attività di posa della banda ultralarga, che consentirà agli imolesi di raggiungere una velocità di connessione fino a 1 Gbps (1000 Megabit al secondo).Il piano di sviluppo di Oper Fiber a Imola prevede un, che avverrà nei prossimi giorni. In totale saranno cablate circa 30.000 unità immobiliari, attraverso circa 10.000 chilometri di fibra.L’, oltre alle relative autorizzazioni e all’attuazione del piano dei lavori. La convenzione con il Comune di Imola stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica, come previsto dal decreto ministeriale del 2013.L'accordo tra Open Fiber e il Gruppo Hera per il territorio imolese prevede una concessione per l’utilizzo delle infrastrutture di rete della durata di vent'anni, prorogabile eventualmente per altri venti, oltre al contributo tecnico da parte delle professionalità della multiutility per la realizzazione del progetto.