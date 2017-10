Italgas acquisisce 100% di Enerco Distribuzione

Italgas

(Teleborsa) -a.Enerco Distribuzione è titolare di 27 concessioni, gestisce un network di oltre 800 chilometri di condotte e serve circa 30 mila utenze.La valorizzazione degli asset di Enerco Distribuzione (enterprise value) è stata stabilita in 51 milioni di euro. Al closing dell’operazione il prezzo sarà corrisposto interamente per cassa, al netto dell’indebitamento. Il perfezionamento è previsto entro la fine del 2017 ed è subordinato ad alcuni adempimenti pre-closing da parte di H2C., Amministratore Delegato di Italgas, ha così commentato: "L'acquisizione di Enerco rientra tra le linee di sviluppo di Italgas annunciate al mercato. Attraverso acquisizioni di operatori di piccole e medie dimensioni, l’Azienda persegue l’obiettivo di consolidare il mercato della distribuzione del gas in attesa dello svolgimento delle gare d’ambito. L'acquisizione di Enerco, efficiente operatore nella distribuzione del gas, è la prima di una serie di operazioni che vedranno Italgas protagonista nei prossimi mesi".