Mercati ostaggio della cautela. Riflettori puntati sulla Catalogna

(Teleborsa) - Avvio. La Borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, mentre i riflettori sono tutti puntati sulla Catalogna ha tempo fino alle 10 di stamane per chiarire la posizione della Generalitat, dopo il referendum che ha detto sì all'indipendenza.Nessuna novità dal Beige Book statunitense che spiega come l'economia a stelle e strisce continui a espandersi ad un tasso fra "modesto" e "moderato"., l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,182. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.280,4 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 51,97 dollari per barile.senza slancioche lima dello-0,02%. Pensosache mostra un calo frazionale dello 0,26%. Lieve calo perche riporta un misero -0,13%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che avvia la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a +0,05%. Sulla stessa linea rimane ilche si posiziona a +0,07%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,05%),(+0,82%) e(+0,72%).Frazionali rialzi perche ha annunciato l'acquisizione del 100% di Enerco Distribuzione Le più forti vendite, invece, si abbattono suche scivola dello 0,62%.per. Ribassi più moderati perche ieri 18 ottobre ha chiuso in retromarcia dopo che è arrivata la controfferta per