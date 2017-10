Piazza Affari in coda alle borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Borsa di Milano che si posiziona in coda all' Europa, mentre i riflettori sono tutti puntati sulla Catalogna aveva tempo fino alle 10 di stamane per chiarire la posizione della Generalitat, dopo il referendum che ha detto sì all'indipendenza . Il presidente catalano ha inviato una missiva al premier per comunicare la decisione presa. "Se il governo continuerà a bloccare il dialogo e continuerà con la repressione, il parlamento catalano potrebbe procedere, se lo riterrà opportuno, a votare una dichiarazione formale di indipendenza", ha scrittoNessuna novità dal Beige Book statunitense che spiega come l'economia a stelle e strisce continui a espandersi ad un tasso fra "modesto" e "moderato".Sul valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.286,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,35% e continua a trattare a 51,34 dollari per barile.in rossoche scivola dello 0,86%. Pensosache mostra un calo frazionale dello 0,58%. In caloche riporta un misero -0,63%. Fa peggio Madrid che arretra dello 0,88%.Piazza Affari vede ilin calo dell'1,20%. Sulla stessa linea rimane ilche si posiziona a -1,27%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,32%), dopo la copertura di JP Morgan. A seguire(+0,72%) eFrazionali ribassi perche ha annunciato l'acquisizione del 100% di Enerco Distribuzione Le più forti vendite, invece, si abbattono suche arretra del 3,70% e torna alle contrattazioni dopo essere stata sospesa per eccesso di ribasso.In calo. Ribassi più moderati perche ieri 18 ottobre ha chiuso in retromarcia dopo che è arrivata la controfferta perIl gruppo spagnolo ha fatto sapere di aver valutato l'offerta di Atlantia e di ritenere che l'offerta sia migliorabile nel prezzo