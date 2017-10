Tlc, Verizon cresce e convince. Bene il titolo a Wall Street

Verizon

(Teleborsa) -festeggia a Wall Street una trimestrale più che positiva.Il colosso statunitense delle telecomunicazioni ha chiuso ilcon undi 98 dollari, in lieve calo rispetto agli 1,01 dollari dello stesso periodo dell'anno precedente anche a causa dell'impatto negativo degli uragani che si sono battuti in Florida e Texas. Il dato è comunquedegli analisti., passati da 30,94 a 31,72 miliardi di dollari,, che sono stati 603 mila (486 mila i contratti per smartphone).

Gli investitori sembrano aver accolto positivamente i numeri svelati oggi dalla società: i titoli Verizon stanno infatti guadagnando il 2,56%.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 50,81 e successiva a quota 52,25. Supporto a 49,36.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)