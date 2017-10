Daimler riduce l'utile nel trimestre. Nuovi record per le vendite

Daimler

produttore della Mercedes

(Teleborsa) - Luci ed ombre sulla trimestrale di. Il colosso automobilistico tedesco ha archiviato il 3° trimestre con una flessione dell'utile del 16% a 2,3 miliardi di euro per via dei costi di ristrutturazione e del richiamo dei veicoli per emissioni eccessive.Molto bene i, risultati in crescita del 6% a 40,8 miliardi di euro, sopra le attese degli analisti che avevano indicato 40,4 miliardi di euro.Ai massimi storici le, con il marchio Mercedes-Benz che ha messo a segno il suo cinquantacinquesimo record mensile.Confermata laper l'intero 2017.Moderatamente al rialzo il titolo delsulla piazza di Francoforte, con una variazione percentuale positiva dello 0,39%.

A livello tecnico si osservano segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 69,66 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 68,94. L'equilibrata forza rialzista di Daimler è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 70,38.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)