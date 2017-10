ENAC ospita i lavori del convegno "I nuovi orizzonti del diritto della navigazione"

(Teleborsa) - L’ha ospitato nelle giornate del 19 e 20 ottobre, presso la Direzione Generale a Roma, i lavori del convegno “I nuovi orizzonti del diritto della navigazione aerea”- A.I.DI.NA.T., in collaborazione con l’Ente.L’evento, occasione per la celebrazione dei primi dieci anni dell’Associazione, ha visto un’ampia partecipazione di avvocati ed esperti del settore ed haa fronte delle condizioni emergenti che si stanno delineando nel contesto internazionale, individuando, al contempo, i nuovi campi di studio in cui il diritto dovrà cimentarsi.Gli interventi che si sono susseguiti nel corso delle due giornate hanno tratto ispirazione proprio dalla necessità die sull’, la sua evoluzione tecnologica e la. I lavori sono stati suddivisi per sessioni tematiche che hanno affrontato i seguenti temi: la regolazione e il controllo; l’attività di trasporto aereo; l’aeromobile; le infrastrutture e i servizi ausiliari; il volo e la sicurezza; i voli speciali.All'iniziativa, coordinata da Elda Turco Bulgherini Presidente A.I.DI.NA.T e docente di Università di Roma Tor Vergata, hanno preso parte, tra gli altri,, Alessio Quaranta Direttore Generale ENAC, Riccardo Nencini Vice Ministro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Leopoldo Tullio docente della Sapienza Università di Roma, Claudio Franchini Prorettore Vicario Università di Roma Tor Vergata, Angela Stefania Bergantino Presidente Società Italiana di Economia dei Trasporti e membro del Consiglio di Amministrazione ENAC, Fabrizio Bruni Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Responsabile Navigazione e Trasporti,, Massimo Bellizzi Direttore Generale ENAV, Bruno Franchi Presidente ANSV, Simone Marini Segretario Generale Assohandlers, Stefano Zunarelli docente Università di Bologna, Michele Comenale Pinto docente Università di Sassari, Massimo Deiana docente Università di Cagliari, Alfredo Antonini docente Università di Udine, Umberto La Torre docente Università Magna Graecia di Catanzaro, Francesco Morandi docente Università di Sassari.