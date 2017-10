Il momento d'oro del mattone: tassi dei mutui ai minimi e in arrivo agevolazioni sulla casa

(Teleborsa) -. Nel mese di settembre, infatti, i tassi di interesse applicati ai mutui per l’acquisto della casa hanno toccato un nuovo minimo storico. Lo dice l’ultimo Rapporto mensile pubblicato dall’Abi (Associazione bancaria italiana), il tasso medio sulle nuove operazioniCirca i due terzi delle nuove erogazioni sono inoltre mutui a. Il momento propizio per comprare casa sembra dunque continuare grazie ai tassi ai minimi storici e ai prezzi delle case che restano decisamente più bassi rispetto al periodo pre-crisi.ù- Come riporta Facile.it,. Si attendono le misure in materia diche dovrà essere approvata entro la fine dell’anno. Il testo conferma in prima bozza la proroga alper i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, mentre l’ecobonus per l’acquisto e l’installazione degli infissi, schermature solari e impianti di climatizzazione a condensazione e a biomassa scende dal 65% al 50%.