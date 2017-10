Piazza Affari splendente nel resto di un'Europa incolore

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che viene presa d'assalto dagli acquisti, molto più dei principali listini europei rimasti sui valori della vigilia. Dopo il sell-off della vigilia, alimentato dall'escalation di tensioni tra Catalogna e Spagna, gli investitori tornano a comprare, seppur con estrema cautela, soprattutto sui titoli bancari.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,46%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 51,45 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a 159 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,04%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,41%. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Incolore, con ilche avanza a 22.347 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,11 miliardi di euro, in calo del 21,59%, rispetto ai 2,69 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 213.587, rispetto ai 287.055 precedenti.Tra i 224 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 141, mentre 71 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 12 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+1,62%),(+1,55%) e(+1,30%).di Milano, troviamo le banche, quali(+2,87%),(+2,34%) e, nel risparmio gestito,(+2,15%). Bene nel lusso,(+2,06%). Per contro, le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, -0,89%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%, invecevola di oltre l'1%.del FTSE MidCap,(+3,37%),(+3,37%),(+2,88%) e(+2,86%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,36%.