Safe Bag approva i conti e convoca CdA per riacquisto azioni

Safe Bag

(Teleborsa) - Positivi i risultati dinei primi nove mesi dell'anno. Ilconsolidato al 30 settembre 2017 raggiunge 21 milioni di Euro, in crescita del 9% rispetto ai primi 9 mesi del 2016 mentre la(EBITDA) raggiunge 3,5 milioni di Euro, in crescita del 25% rispetto ai primi 9 mesi del 2016.“La crescita dei risultati di Safe Bag è solida e costante tanto più che i risultati odierni non rilevano le recenti acquisizioni che porteranno frutti a partire dal 2018. Pertanto confermiamo il rilascio, entro il primo semestre 2018, di un nuovo piano industriale con stime in rialzo per il periodo 2018/2020”, commenta, CEO della Safe Bag.Nella stessa seduta, il consiglio di amministrazione ha altresì deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti per richiedere l’autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.