Banche, dal 2009 misure a sostegno del credito per oltre 459mila PMI

(Teleborsa) -, coadiuvate dall', per sostenere la disponibilità di credito. Lo rivela l'che spiega che:, di circa 27 punti di investimenti fissi lordi e di quasi un quarto della produzione industriale – oltre che di una flessione rilevantissima del reddito disponibile delle famiglie e quindi dei consumi., il mondo bancario ha realizzato una serie di iniziative indirizzate ai diversi settori economici su tutto il territorio. Iniziative che le banche continuano a confermare a pieno ritmo anche ora nella fase di rilancio dell’economia.L'azione di intervento si è sviluppata lungo direttrici concretizzate in cinque fasi:- fornire respiro finanziario alle imprese in difficoltà;- individuare nuove misure in favore delle imprese sane, e con prospettive di crescita, finalizzate al riequilibrio della struttura finanziaria e all'ampliamento dell'accesso al credito (Accordo per il credito alle Pmi – febbraio 2011);- assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle PMI che, pur registrando tensioni sul fronte della liquidità, presentavano comunque prospettive economiche positive. Si mirava così a creare le condizioni per il superamento della congiuntura negativa ed una maggiore facilità nel traghettarle verso un’auspicata inversione del ciclo economico;- riproporre le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti analoghe a quelle messe in campo con le “Nuove misure per il Credito alle PMI"- Su questa stessa linea l’Accordo per il credito 2015 tra l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese.In particolare:la formula dellao e una maggior liquidità a disposizione delle imprese di oltre 24,8 miliardi di euro;le opportunità di allungamento del piano di ammortamento hanno interessato 24.411 PMI pari a 7,3 miliardi di euro di debito residuo.