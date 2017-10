Enel, utili e ricavi in crescita nei primi nove mesi. Giù il risultato operativo

Enel

(Teleborsa) - Utili e ricavi in crescita per, che ha pubblicato i risultati deidell'anno "in anticipo rispetto all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione" e alla divulgazione dei dati economico-finanziari contenuti nei documenti contabili periodici, con "l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la trasparenza del Gruppo nei confronti della comunità finanziaria, in linea con le best practice dei mercati più evoluti", come spiega una nota della big energetica.Nel periodo in esame l'è salito del 4% a 1,809 miliardi di euro mentre isono migliorati del 6% a 36,35 miliardi di euro.In discesa, invece,, rispettivamente a 4,8 e 7,6 miliardi di euro.