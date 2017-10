Hasbro, utili e fatturato in rialzo e sopra le stime

(Teleborsa) - Conti sopra le stime di consensus per Hasbro che tuttavia delude con l'outlook per il quarto trimestre.Nel, il colosso americano dei giocattoli ha registrato un risultato netto per 265,6 milioni di dollari, pari 2,09 dollari per azione, in aumento rispetto ai 257,8 milioni, (2,03 dollari per azione) dello stesso periodo dell'anno scorso. Gli analisti attendevano profitti per 1,94 dollari per azione.Bene anche il giro d'affari cresciuto da 1,68 a 1,79 miliardi di dollari, anche in questo caso meglio degli 1,78 miliardi previsti dal consensus.Hasbro, per l'ultima parte dell'anno, si attende una crescita del fatturato tra il 4 e il 7% inferiore al +11% stimato dagli analisti.